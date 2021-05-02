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2 мая 21, 11:28
Кыргызстан и Таджикистан заключили мир
Кыргызстан
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Стороны подписали протокол из четырех пунктов, которые "в интересах двух стран".

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе и отводе войск. Об этом вечером 1 мая заявил глава кыргызстанской комиссии по границам Камчыбек Ташиев по итогам переговоров с таджикской стороной, передает информагентство АКИpress.

Глава Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов отметил, что комиссии по делимитации границ собрались сегодня, чтобы решать все споры, которые остались у двух государств.

Произошедшая трагедия в приграничных районах никогда не должна повториться. Они живут долгий и исторический период и между собой претензий не имеют. Мы, политики, должны решать вопросы, чтобы наши народы могли жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на кыргызской и таджикской землях.

Стороны подписали протокол из четырех пунктов, которые "в интересах двух стран". Он предусматривает полное прекращение огня и возвращение войск на места их постоянной дислокации.

В субботу в центре Бишкека прошел митинг с участием около 400-500 человек, сообщает ТАСС. Демонстранты требовали от властей выдать им оружие, чтобы они могли поехать защищать границы республики. Власти предложили митингующим отправляться с этим вопросом в военкоматы и даже подогнали несколько автобусов, чтобы довезти их до места. Однако основная часть людей предпочла продолжить митинг.

Напомним, 29 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана начались вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

30 апреля перестрелка на границе возобновилась, с приграничных территорий начали эвакуировать местных жителей. По последним данным, с обеих сторон погибли 34 человека, еще 1732 получили ранения.
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