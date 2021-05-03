Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии

За сутки 1 мая в мире были зарегистрировали 680 160 новых случаев COVID-19, из них в Индии - 370 059 новых заражений, сообщает Worldometers.

На втором месте США - 30 701 заражений, на третьем Бразилия - 28 935.

По показателю заболеваемости Украина с 5 094 случаев находится на 19 месте в мире - между Нидерландами (5 508) и Польшей (4 612). Среди европейских стран Украина на 6 месте.

Великобритания должна отправить в Индию еще 1000 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом, рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Великобритания всегда будет рядом с Индией в трудную минуту", - отметил Джонсон.

Аппараты ИВЛ будут направлены в Индию из избыточных запасов Великобритании. На прошлой неделе в Великобритании заявили также, что в Индию будут отправлены 200 аппаратов ИВЛ, 495 кислородных концентратора и три блока генерации кислорода.

Напомним, что Украина с 1 мая закрыла границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.



