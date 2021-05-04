Немецкие экологи заблокировали строительство СП-2

В Германии члены природоохранной организации NABU в понедельник, 3 мая, подали иск против строительства российского газопровода Северного поток-2. Экологи утверждают, что объект наносит ущерб морской среде, отмечается на сайте организации.

"С самого начала NABU критически оценило проект. Маршрут через пять морских заповедников наносит непоправимый ущерб уязвимой морской среде Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Разрешение на строительство было выдано немецким Федеральным агентством морского и гидрографического управления (BSH). Специалисты NABU его оспаривают.

Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Иску предшествовала процедура возражения, которая началась в 2018 году.



"С помощью нашей предыдущей процедуры возражения мы добились того, чтобы в птичьем заповеднике нельзя было проводить какие-либо строительные работы в период особенно чувствительного зимнего отдыха. Но Северный поток-2 также напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером с 16 футбольных полей", - заявил президент организации Йорг-Андреас Крюгер.

Ранее сообщалось, что к достройке СП-2 присоединилось второе судно. Кроме баржи Фортуна укладку российского газопровода в водах Дании начало судно Академик Черский.



