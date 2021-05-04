В Мехико обрушилась эстакада с метро:15 погибших, 70 раненых

В столице Мексики – Мехико – произошло обрушение моста у станции метрополитена Olivos, когда по нему проезжал поезд. Погибли не менее 15 человек, еще 70 получили травмы, сообщает El Universal со ссылкой на городскую администрацию.

Установлено, что обрушение произошло после того, как автомобиль врезался в одну из опор метромоста. Поезд расцепился, а в повисших вагонах оказались заперты пассажиры.





Сейчас на месте работают пожарные, спасатели, полиция и врачи. Больницы принимают десятки пострадавших.