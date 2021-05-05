США передадут часть своих вакцин другим странам

Соединенные Штаты к 4 июлю отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам. Об этом во вторник, 4 мая, говорится в сообщении на сайте Белого дома со ссылкой на заявление президента страны Джо Байдена.





"Мы взяли на себя обязательства отправить 60 миллионов доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca в другие страны, начиная с этого месяца до июня. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру", - заявил американский лидер.





Байден добавил, что этот шаг является "важным гуманитарным обязательством" США - в дополнение к участию Америки в программе COVAX.





США сейчас располагают примерно 10 млн доз вакцины, еще 50 млн будут готовы в мае-июне текущего года.





В то же время, Байден не стал уточнять, какие именно страны получать вакцины от США.





Напомним, в Украину завезли уже 1,6 миллиона доз COVID-вакцин. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в мае кампания вакцинации от коронавируса ускорится.





Ранее были названы причины отказа украинцев от COVID-прививок. При этом за месяц в Украине число противников вакцинации от коронавируса уменьшилось на 8,5 процента.



