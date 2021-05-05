Опубликован итоговый документ по встрече G7

Правительство Британии в среду, 5 мая, опубликовало коммюнике, которое было принято на встрече министров иностранных дел стран-участниц G7, в котором целый раздел посвящен Украине.

Так, министры стран G7 призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - отмечается в документе.

В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.

"Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма", - отмечается в заявлении G7.

Также в финальном документе дипломаты выразили озабоченность действиями РФ по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива.

Об Украине также упоминалось в разделе об отношениях стран с РФ, где министры указали в частности на "ухудшение отношений России со странами Запада".

Ранее сообщалось, что главными темами саммита G7 стали Россия и Китай. Им посвятили три часа из пяти.