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5 мая 21, 22:38
Опубликован итоговый документ по встрече G7
встреча G7
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Министры стран Большой семерки призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

Правительство Британии в среду, 5 мая, опубликовало коммюнике, которое было принято на встрече министров иностранных дел стран-участниц G7, в котором целый раздел посвящен Украине.

Так, министры стран G7 призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - отмечается в документе.

В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.

"Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма", - отмечается в заявлении G7.

Также в финальном документе дипломаты выразили озабоченность действиями РФ по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива.

Об Украине также упоминалось в разделе об отношениях стран с РФ, где министры указали в частности на "ухудшение отношений России со странами Запада".

Ранее сообщалось, что главными темами саммита G7 стали Россия и Китай. Им посвятили три часа из пяти.
Korrespondent
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