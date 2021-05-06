В Колумбии в ходе протестов убили 23 человека

В Колумбии во время беспорядков, которые начались с забастовки в среду, 5 мая, погибли 23 протестующих и один полицейский. Об этом сообщает The Guardian.





"Двадцать три протестующих и один полицейский были убиты в ходе беспорядков, которые начались с всеобщей забастовки из-за непопулярной налоговой реформы, переросшей в вспышку насилия по поводу бедности, усугубляемой пандемией, нарушениями прав человека и жесткими действиями властей", - говорится в сообщении.





Отмечается, что десятки тысяч людей прошли маршем в столице страны Боготе. Несколько сотен протестующих собрались на площади Боливар. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа.





Сообщается, что толпа разрушила 25 полицейских станций, одна из которых загорелась и пять полицейских получили ранения.





Также протестующие блокировали дороги и рисовали антиправительственные лозунги на асфальте, жители домов стучали кастрюлями и сковородками из окон своих квартир.











































