Что грозит России в случае нападения на Украину

Соединенные Штаты считают, что Россия не прибегнет к полномасштабному нападению на Украину. Иначе Российская Федерация "без последствий не останется". Об этом в четверг, 6 мая в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.





По его словам, Вашингтон дал понять Москве, что очень внимательно следит за ситуацией. И если Россия совершит какие-то действия, "это не пройдет без последствий".





"Самое главное, что мы можем сделать и делаем, это удостовериться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины", - сказал Блинкен.



