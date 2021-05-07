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7 мая 21, 12:40
Что грозит России в случае нападения на Украину
Энтони Блинкен
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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией. Однако агрессивные действия Москвы будут иметь последствия.
Соединенные Штаты считают, что Россия не прибегнет к полномасштабному нападению на Украину. Иначе Российская Федерация "без последствий не останется". Об этом в четверг, 6 мая в интервью Радио Свобода сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. 

По его словам, Вашингтон дал понять Москве, что очень внимательно следит за ситуацией. И если Россия совершит какие-то действия, "это не пройдет без последствий".

"Самое главное, что мы можем сделать и делаем, это удостовериться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины", - сказал Блинкен.

Источник: https://korrespondent.net/
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