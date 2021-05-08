В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения

По меньшей мере 163 человека пострадали в результате стычек между израильскими правоохранителями и палестинцами, произошедших на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что большинство пострадавших получили ранения в мечети Аль-Акса (Храмовая гора), где полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули, а палестинцы бросали камни и бутылки.

Напряженность возросла в связи с "возможным выселением палестинцев с земель, на которые претендуют еврейские поселенцы". По данным, журналистов, тысячи людей собрались там, чтобы отметить последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, а полиция заявила, что применила силу, чтобы "восстановить порядок" из-за "беспорядков тысяч верующих" после вечерней молитвы.

Международное сообщество призвало стороны к деэскалации. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал все стороны "уважать статус-кво святых мест в Старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности", а в Госдепе США заявили, что Вашингтон "глубоко обеспокоен ростом напряженности".



