Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 мая 21, 14:16
Евросоюз расширяет военное взаимодействие с НАТО
Жозеп Боррель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На переговорах глав минобороны стран ЕС по безопасности впервые присутствовали представители государств, не входящих в состав союза.
Впервые в истории Евросоюз подключил к программе сотрудничества стран-членов ЕС в сфере безопасности и обороны (PESCO) другие государства - США, Канаду и Норвегию. Об этом в ночь на субботу, 8 мая, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе", - заявил евродипломат по итогам встречи министров обороны стран ЕС и упомянутых государств, а также генсека НАТО Йенса Столнтенберга.

Как сообщил Боррель, опыт США, Канады и Норвегии по части организации передвижения войск решено применить в проекте военной мобильности ЕС. При этом главы минобороны условились усилить роль сообщества как "всестороннего игрока" в сфере безопасности, включая развитие первой военной концепции Евросоюза - проекта Стратегический компас.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили идею "сил первоначального вступления": около пяти тысяч военнослужащих с постоянной боевой группой из 2,5 тысяч человек, которая формируется по принципу ротации на шесть месяцев.

В то же время, как сообщается, Боррель предложил три направления по повышению эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO:

разделение бремени между союзниками с целью ускорения процесса принятия решений военными структурами ЕС и обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами;
усиление гибкости - по примеру "скоординированного морского присутствия" (текущий пилотный проект в Гвинейском заливе);
готовность к более быстрому развертыванию миссий и операций ЕС в разных частях мира.

Наконец, министры уделили внимание таким вопросам, как Западные Балканы, Ирак, Центральное Средиземноморье и ситуация в Афганистане, резюмировал дипломат.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Корабли НАТО и России проведут совместные учения
Боррель заявил о низшей точке отношений ЕС c Россией
Разведка Эстонии:РФ готовится к полномасштабной войне с НАТО
В НАТО анонсировали новую стратегическую концепцию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин и Лукашенко поздравили украинцев с 9 мая
noimageВ Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения
Лента новостей