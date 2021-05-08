Евросоюз расширяет военное взаимодействие с НАТО

Впервые в истории Евросоюз подключил к программе сотрудничества стран-членов ЕС в сфере безопасности и обороны (PESCO) другие государства - США, Канаду и Норвегию. Об этом в ночь на субботу, 8 мая, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.





"Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе", - заявил евродипломат по итогам встречи министров обороны стран ЕС и упомянутых государств, а также генсека НАТО Йенса Столнтенберга.





Как сообщил Боррель, опыт США, Канады и Норвегии по части организации передвижения войск решено применить в проекте военной мобильности ЕС. При этом главы минобороны условились усилить роль сообщества как "всестороннего игрока" в сфере безопасности, включая развитие первой военной концепции Евросоюза - проекта Стратегический компас.





Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили идею "сил первоначального вступления": около пяти тысяч военнослужащих с постоянной боевой группой из 2,5 тысяч человек, которая формируется по принципу ротации на шесть месяцев.





В то же время, как сообщается, Боррель предложил три направления по повышению эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO:





разделение бремени между союзниками с целью ускорения процесса принятия решений военными структурами ЕС и обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами;

усиление гибкости - по примеру "скоординированного морского присутствия" (текущий пилотный проект в Гвинейском заливе);

готовность к более быстрому развертыванию миссий и операций ЕС в разных частях мира.





Наконец, министры уделили внимание таким вопросам, как Западные Балканы, Ирак, Центральное Средиземноморье и ситуация в Афганистане, резюмировал дипломат.



