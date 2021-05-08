Путин и Лукашенко поздравили украинцев с 9 мая

Президент РФ Владимир Путин поздравил народ Украины с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.





"Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана..., а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили у российского президента.





Как сообщают в Кремле, в поздравлениях Путин в частности "выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами".





Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил украинцев с Днем Победы. Письмо он отправил по дипломатической почте нардепу Слуги народа Евгению Шевченко, сообщает PavlovskyNEWS.





В данный момент Украина прервала официальное сообщение с действующей властью Беларуси, поэтому Лукашенко заранее отправил письмо нардепу. Лукашенко подчеркнул, что потери Беларуси и Украины в этой войне были самыми тяжёлыми за всю историю стран.





"Сегодня, когда в мире снова углубляются разделительные линии, господствуют враждебность и национальный эгоизм, пускай память об общем подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведёт нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - написал Лукашенко.





Ранее сообщалось, что в Украине и в мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.



