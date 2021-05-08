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8 мая 21, 18:33
Чехия призывает ЕC выслать по одному дипломату РФ
Чешский премьер Андрей Бабиш
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Бабиш попросил лидеров ЕС рассмотреть вариант с высылкой как минимум одного российского дипломата.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС в субботу, 8 мая, призвал страны блока выслать минимум по одному дипломату России в знак солидарности с Прагой, сообщают České noviny.

"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - сказал Бабиш.

По словам чешского премьера, 7 мая - в первый день саммита в Порту - лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году, в дебатах принимали участие в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом к обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

Напомним, чехи обвинили РФ во взрыве складов боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. Тогда погибли два человека. Чехия выслала 18 российских дипломатов и намерена выслать еще. РФ в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

Между тем в РФ отрицают выводы Чехии о причастности России к взрыву боеприпасов.
Korrespondent
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