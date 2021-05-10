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9 мая 21, 22:28
Рейтинг партии Меркель упал до исторического минимума
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Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября, с недавних пор лидером гонки стали Зеленые.
Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%, это самый низкий показатель для правящей партии за всю историю, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.
 
Самый высокий рейтинг у партии Союз-90/Зеленые - 26%.
 
Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов, Свободная демократическая партия - 12%, ультраправая Альтернатива для Германии - 10%, Левая партия - 7%.
 
Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября. С недавних пор лидером гонки стали Зеленые, которые выдвинули Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.
 
Социал-демократическая партия Германии утвердила вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах. За него отдали голоса 96,2% делегатов прошедшего в субботу виртуального съезда СДПГ.
 
Напомним, что многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, которая осенью уходит из политики, заявила в среду, 5 мая, что из-за пандемии у нее нет времени думать о своем будущем, но призналась, что хочет выспаться.
 
 
 
Korrespondent
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