Рейтинг партии Меркель упал до исторического минимума

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23%, это самый низкий показатель для правящей партии за всю историю, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.

Самый высокий рейтинг у партии Союз-90/Зеленые - 26%.

Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов, Свободная демократическая партия - 12%, ультраправая Альтернатива для Германии - 10%, Левая партия - 7%.

Выборы в Бундестаг состоятся в Германии 26 сентября. С недавних пор лидером гонки стали Зеленые, которые выдвинули Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.

Социал-демократическая партия Германии утвердила вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих парламентских выборах. За него отдали голоса 96,2% делегатов прошедшего в субботу виртуального съезда СДПГ.

Напомним, что многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, которая осенью уходит из политики, заявила в среду, 5 мая, что из-за пандемии у нее нет времени думать о своем будущем, но призналась, что хочет выспаться.