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10 мая 21, 10:12
Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ
Боинг-777
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Правительство Нидерландов подает иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее участие в сбитии пассажирского лайнера рейса МH17 над Донбассом в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба правительства Нидерландов.

Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.

В своей жалобе страна также защищает всех 298 жертв МН17 разных национальностей и их родственников.

"Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для правительства. Шаг, который мы делаем, передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", – говорится в сообщении.

Об этом шаге Нидерланды также сообщат в Совбез ООН.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
censor.net.ua
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