Чехия требует компенсацию от РФ за взрывы

Чехия будет требовать от Российской Федерации не менее одного миллиарда крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов во Врбетицах, заявила министр финансов страны Алена Шиллерова, сообщает Ceska televize.

"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказала Шиллерова.

Миллиард, подсчитанный Минфином, вероятно, еще не окончательная сумма. Дополнительные запросы могут поступать из пострадавшего региона.

"Мы говорим о том, как мы будем определять эти требования", - сказал губернатор Злинского края Радим Холиш.

По его словам, будет рассмотрен психологический ущерб или компенсация за невозможность использования имущества и ущерба, нанесенного ему.

По данным МИД Чехии, государство может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны ЕС выслать минимум по одному дипломату России в знак солидарности с Прагой.

Чехи обвинили РФ во взрыве складов боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. Тогда погибли два человека. Чехия выслала 18 российских дипломатов и намерена выслать еще. РФ в ответ выслала 20 чешских дипломатов.





НАТО поддержало Чехию в действиях по отношению к РФ.





Между тем в РФ отрицают выводы Чехии о причастности России к взрыву боеприпасов.



