Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
10 мая 21, 13:04
Греция открыла пляжи на особых условиях
пляж
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Менеджеры пляжных зон должны размещать зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.
Греция открыла свои организованные пляжи на фоне ослабления коронавирусных ограничений в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе, сообщает Reuters.
 
В соответствии с действующими мерами, менеджеры пляжных зон должны будут разместить зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.
 
Музеи откроются на следующей неделе до отмены ограничений на поездки для вакцинированных иностранных посетителей 15 мая.
 
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, вселило уверенность в том, что туристы смогут безопасно посетить страну.
 
Напомним, что Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания. Для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями.
 
Италия планирует отменить карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, уже в середине мая.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине. ВИДЕО
Минздрав разрешит открыть пляжи
На каких условиях можно будет отдохнуть в Турции и Греции
В Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чехия требует компенсацию от РФ за взрывы
noimage Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ
noimageВ США совершили хакерскую атаку на важный трубопровод
noimageРейтинг партии Меркель упал до исторического минимума
Лента новостей