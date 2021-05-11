В Армении распустили парламент и назначили выборы

В Армении распустили парламент и назначили досрочные выборы. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает его пресс-служба во вторник, 11 мая.

Накануне Национальное собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра, что автоматически привело к роспуску парламента. Такая договоренность ранее была достигнута между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями.

Теперь планируется, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

Напомним, Никол Пашинян ушел в отставку 25 апреля, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. Сейчас он исполняет обязанности главы кабинета министров. Вслед за премьером ушло в отставку и все правительство.

На следующий день, 26 апреля, правящая парламентская фракция Мой шаг опять выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.