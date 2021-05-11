В США будуть колоть Pfizer подросткам

Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.





"Управление сегодня расширило разрешение по экстренному применению вакцины компаний Pfizer и BioNTech для профилактики коронавирусной инфекции, включив в него подростков от 12 до 15 лет. Таким образом, управление внесло поправки в разрешение на экстренное применение от 11 декабря 2020 года, которое касалось лишь лиц от 16 лет и старше", - сообщил регулятор.





Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни. Сейчас препарат одобрен для лиц старше 16 лет.





Управление утверждает, что провело перед расширением экстренного разрешения тщательный анализ всех доступных данных.





Напомним, в 11 регионах Украины приостановили вакцинацию. За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 004 человека, что почти в пять раз меньше вчерашнего показателя.





А Британия частично вакцинировала уже две трети взрослого населения. Цель британского правительства - до 31 июля привить первой дозой вакцины от COVID-19 каждого взрослого в стране.



