Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.66
USD
27.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 мая 21, 12:25
В США будуть колоть Pfizer подросткам
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
До настоящего времени вакцина от коронавирусной инфекции в США была одобрена для лиц старше 16 лет.
Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. 

"Управление сегодня расширило разрешение по экстренному применению вакцины компаний Pfizer и BioNTech для профилактики коронавирусной инфекции, включив в него подростков от 12 до 15 лет. Таким образом, управление внесло поправки в разрешение на экстренное применение от 11 декабря 2020 года, которое касалось лишь лиц от 16 лет и старше", - сообщил регулятор.

Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни. Сейчас препарат одобрен для лиц старше 16 лет.

Управление утверждает, что провело перед расширением экстренного разрешения тщательный анализ всех доступных данных.

Напомним, в 11 регионах Украины приостановили вакцинацию. За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 004 человека, что почти в пять раз меньше вчерашнего показателя. 

А Британия частично вакцинировала уже две трети взрослого населения. Цель британского правительства - до 31 июля привить первой дозой вакцины от COVID-19 каждого взрослого в стране.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В деле о VIP-вакцинации в Украине появился новый поворот
Какой вакциной привился бы доктор Комаровский от COVID-19?
Глава Pfizer не смог попасть в Израиль. Названа причина
Какая вакцина эффективнее: Pfizer, AstraZeneca или Novavax
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уточнено число жертв теракта в школе Казани
noimageВ Армении распустили парламент и назначили выборы
Лента новостей