Число зараженных COVID-19 в мире превысило 160 млн

Число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 с начала пандемии во всех странах мира превысило 160 млн человек. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer в среду, 12 мая.





Так, инфекцию подтвердили у 160 340 059 человек. Число умерших достигло 3 331 779 человек, а выздоровели более 138 млн.





В число стран с более 10 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.





На первом месте по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где подтвердили более 33,5 млн случаев COVID-19, свыше 596 тысяч летальных исхода, выздоровели 26,5 млн человек.





Второе место по числу инфицированных занимает Индия. В этой стране количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 23,3 млн, а число скончавшихся – свыше 254 тысяч.





На третьей позиции по количеству инфицированных Бразилия, где зарегистрировано 15,3 млн заболевших, из них умерли более 425 тысячи, выздоровели более 13,8 млн.





Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 427,4. При этом в США на 1 млн жителей скончались 1794 человек, Индии – 183, Бразилии – 1991.





Ранее на этой неделе в мире зафиксировали минимальный прирост COVID-случаев за месяц – 611 096 новых случаев. При этом больше половины из них – в Индии.



