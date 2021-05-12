Израиль: Железный купол сбивает до 90% ракет

Израильские военные сбили беспилотник, летевший со стороны сектора Газа, сообщил представитель армии обороны Израиля.





"Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа", - заявил военный.





Times of Israel сообщает со ссылкой на израильскую Армию обороны, что по территории страны было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов.





Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого сектора Газа.





В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.



