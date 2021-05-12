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12 мая 21, 13:04
Израиль: Железный купол сбивает до 90% ракет
ракета
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Система противовоздушной обороны полностью не справляется со всеми выпущенными из сектора Газа ракетами.
Израильские военные сбили беспилотник, летевший со стороны сектора Газа, сообщил представитель армии обороны Израиля.

"Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа", - заявил военный.

Times of Israel сообщает со ссылкой на израильскую Армию обороны, что по территории страны было выпущено не менее 1050 ракет и снарядов.

Представитель пресс-службы армии Хидай Зильберман отметил, что система ПВО Железный купол перехватывает 85-90% снарядов, еще 200 снарядов, по его словам, упали на территории самого сектора Газа.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа - уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры.

Источник: https://korrespondent.net/
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