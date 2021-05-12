При обстреле Израиля пострадали 200 человек

В Израиле после обстрелов со стороны сектора Газа и массовых погромов больницы в центре и на юге страны оказали помощь более 200 пострадавшим. Об этом сообщает Haaretz.





При этом семь человек госпитализировали в тяжелом состоянии.





В медцентр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.





В медцентре Рамбам 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.





В медцентре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.





По данным армии Израиля, с 10 мая со стороны сектора Газа выпущено около 1050 ракет и снарядов, 85-90% из них перехвачены системой ПВО Железный купол.



