Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 мая 21, 13:10
При обстреле Израиля пострадали 200 человек
обстрел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сотни израильтян обратились в больницы в результате ракетных обстрелов и массовых погромов.
В Израиле после обстрелов со стороны сектора Газа и массовых погромов больницы в центре и на юге страны оказали помощь более 200 пострадавшим. Об этом сообщает Haaretz.

При этом семь человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

В медцентр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.

В медцентре Рамбам 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.

В медцентре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.

По данным армии Израиля, с 10 мая со стороны сектора Газа выпущено около 1050 ракет и снарядов, 85-90% из них перехвачены системой ПВО Железный купол.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сколько придется ждать окончательной победы над Covid
Минздрав обновил список "красной" зоны карантина
COVID-19: Новые данные Израиля по Pfizer-BNT
Еще один военный ВСУ получил ранение в обстреле
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стрельба в школе в Казани: число пострадавших увеличилось
noimageИзраиль: Железный купол сбивает до 90% ракет
noimageЧисло зараженных COVID-19 в мире превысило 160 млн
noimageКартина Бэнкси ушла с молотка более чем за $2 млн
noimageПочему Палестина в огне? Этот взрыв должен был произойти
Лента новостей