Стрельба в школе в Казани: число пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате стрельбы в школе в российском городе Казань увеличилось до 23 человек. Все они находятся в больнице. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, пишет ТАСС.
"На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых", - сказала Фазлеева.
По ее словам, состояние госпитализированных стабильное.
"Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа", - добавила Фазлеева.
Увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у школьников уже после того, как они ушли домой.
По словам чиновницы, восьмерых пострадавших при стрельбе планируют отправить на лечение в Москву. Это трое взрослых и пять детей.
Напомним, в результате стрельбы во вторник, 11 мая, погибли девять человек – семь учеников и два учителя.