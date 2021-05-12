Стрельба в школе в Казани: число пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате стрельбы в школе в российском городе Казань увеличилось до 23 человек. Все они находятся в больнице. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, пишет ТАСС.





"На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых", - сказала Фазлеева.





По ее словам, состояние госпитализированных стабильное.





"Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа", - добавила Фазлеева.





Увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у школьников уже после того, как они ушли домой.





По словам чиновницы, восьмерых пострадавших при стрельбе планируют отправить на лечение в Москву. Это трое взрослых и пять детей.





Напомним, в результате стрельбы во вторник, 11 мая, погибли девять человек – семь учеников и два учителя.



