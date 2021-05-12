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12 мая 21, 13:13
Стрельба в школе в Казани: число пострадавших увеличилось
теракт
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Число пострадавших выросло до 23 человек. Медики решили восьмерых раненых отправить на лечение в столицу РФ.
Число пострадавших в результате стрельбы в школе в российском городе Казань увеличилось до 23 человек. Все они находятся в больнице. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, пишет ТАСС.

"На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых", - сказала Фазлеева.

По ее словам, состояние госпитализированных стабильное.

"Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа", - добавила Фазлеева.

Увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у школьников уже после того, как они ушли домой.

По словам чиновницы, восьмерых пострадавших при стрельбе планируют отправить на лечение в Москву. Это трое взрослых и пять детей.

Напомним, в результате стрельбы во вторник, 11 мая, погибли девять человек – семь учеников и два учителя.

Источник: https://korrespondent.net/
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