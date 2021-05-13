Ереван обвинил Баку во вторжении на территорию Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал случившееся в Сюникской области посягательством на территорию Армении. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности страны. Об этом в среду, 12 мая, пишет SputnicArmenia.





"Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения", - процитировало его издание.





По его словам, вооруженные силы Армении отреагировали на события, были проведены необходимые тактические приемы и другие действия.





Согласно трехстороннему соглашению, через Сюникскую область должна пройти дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.





Напомним, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе прошлой осенью погибли 2895 азербайджанских военных, 19 числятся без вести пропавшими.





Потери со стороны Армении составили около 3,5 тысяч человек. Со стороны Нагорного Карабаха потери оцениваются почти в 2 тысячи человек.



