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13 мая 21, 12:23
Ереван обвинил Баку во вторжении на территорию Армении
Никол Пашинян
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Министерство обороны Армении подтвердило факт попытки перемещения азербайджанских войск в сторону границы на одном из участков в Сюникской области.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал случившееся в Сюникской области посягательством на территорию Армении. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета безопасности страны. Об этом в среду, 12 мая, пишет SputnicArmenia. 

"Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения", - процитировало его издание. 

По его словам, вооруженные силы Армении отреагировали на события, были проведены необходимые тактические приемы и другие действия.

Согласно трехстороннему соглашению, через Сюникскую область должна пройти дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

Напомним, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе прошлой осенью погибли 2895 азербайджанских военных, 19 числятся без вести пропавшими. 

Потери со стороны Армении составили около 3,5 тысяч человек. Со стороны Нагорного Карабаха потери оцениваются почти в 2 тысячи человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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