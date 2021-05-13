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13 мая 21, 12:33
Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа
войска
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Израильские военные разрабатывают несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но решение пока не принято.
Армия обороны Израиля разрабатывает возможность проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил пресс-секретарь армии Йонатан Конрикус.
 
"Войска в дивизии "Газа" находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся", - сказал Конрикус.

Как сообщает The Jerusalem Post, план операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави в течение дня.

Как сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Хидай Зильберман, к границам сектора уже переброшены несколько бригад: десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

За последние сутки армия Израиля усилила обстрелы целей движения ХАМАС в Газе. Как заявили военные, удары наносятся максимально точно, местное население получает заблаговременные предупреждения о точках, куда будет нанесен удар. Израильские военные считают, что многие гражданские объекты в Газе используются ХАМАС в военных целях.

Утром в четверг армия нанесла серию ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Как сообщает The Jerusalem Post, уничтожен штаб службы внутренней безопасности ХАМАС, банк движения и дом одного из высших командиров.

 Речь идет об Ияде Тайибе - командире, который отвечал за действия нескольких батальонов. По данным израильской армии, его дом использовался для террористической деятельности. Кроме того, разрушено здание, которое, по сведениям израильской армии, использовалось ХАМАС в качестве центрального банка.

Как сообщалось, ХАМАС выпустил из сектора Газа по Израилю более 1600 ракет за три дня. В ответ Армия обороны Израиля поразила более 600 военных целей ХАМАС.

Источник: https://korrespondent.net/
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