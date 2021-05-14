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14 мая 21, 10:00
Colonial Pipeline возобновила работу после хакерской атаки
Colonial Pipeline
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По данным СМИ, компании пришлось заплатить кибервымогателям 5 миллионов долларов.

Один из крупнейших трубопроводов США Colonial Pipeline снова в строю после шестидневного отключения, вызванного кибератакой программы-вымогателя. Однако повсеместные отключения заправочных станций на юго-востоке страны могут длиться еще несколько дней, передает CNN.

Работа трубопровода было возобновлена вечером 13 мая. Colonial Pipeline будет транспортировать столько бензина, дизельного топлива и авиакеросина, "насколько это возможно безопасно, и это будет продолжаться до тех пор, пока рынки не вернутся в норму", заявили в компании.

Накануне Colonial Pipeline заплатила почти 5 миллионов долларов выкупа хакерской группировке DarkSide, которая стоит за кибератакой. Об этом источники сообщили агентству Bloomberg.

11 мая посольство России в США отвергло обвинения в причастности к хакерской атаке на один из крупнейших трубопроводов в США. Позже президент США Джо Байден подчеркнул, что США не верит в то, что российское правительство было причастно к атаке на Colonial Pipeline. Но есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, проживают в России.
kp.ua
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