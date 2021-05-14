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14 мая 21, 10:08
В Германии прошла волна антиизраильских протестов
протесты
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Акции в ряде городов Германии прошли на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Их остановила полиция.

В Германии на фоне обострения палестино-израильского конфликта прошла волна акций антиизраильского характера. Об этом сообщает DW в пятницу, 14 мая.

В частности, вечером 12 мая в городе Гельзенкирхен, Северный Рейн-Вестфалия, около 180 демонстрантов пытались пройти по центру города в сторону синагоги. При этом часть протестующих выкрикивала лозунги с антисемитским содержанием. Полиция применила дубинки, о пострадавших не сообщается.

В тот же день в центре Ганновера полиция остановила антиизраильскую демонстрацию из-за несоблюдения противоэпидемических мер. В акции приняли участие около 550 человек, из которых многие были без масок. Двое участников пытались сжечь флаги Израиля, но полиция не допустила этого.

Также в Берлине двое неизвестных похитили флаг Израиля, поднятый у штаб-квартиры партии Христианско-демократический союз (ХДС). В берлинском районе Панков неизвестные подожгли мусорный контейнер возле ратуши, чтобы сжечь флаг Израиля, висящий на здании, но к месту происшествия вовремя прибыли пожарные.

Наконец, в городе Мангейм, Баден-Вюртемберг, в ночь на 13 мая неизвестный разбил окно синагоги. Теперь полиция проводит расследование и усилила присутствие у еврейских учреждений. Бургомистр Мангейма и председатель местной еврейской общины осудили атаку.

Как сообщалось, Израиль начал атаку сектора Газа наземными силами при поддержке ВВС. Как заявил глава правительства еврейского государства, "последнее слово не было сказано".
Korrespondent
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