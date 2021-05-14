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14 мая 21, 10:29
Сектор Газа продолжает обстреливать ряд израильских городов
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Тревожные сирены звучат сразу в нескольких городах Израиля, большинство палестинских ракет перехватывает Железный купол.

В Сдероте, Ашкелоне, Беэр-Шеве и других населенных пунктов Западного и Центрального Негева в Израиле звучат сигналы тревоги. Об этом сообщает newsru.co.il в пятницу, 14 мая.

Кроме того, в Ашкелоне ракета попала в жилой дом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но причинен материальный ущерб. При этом В нескольких районах города пропало электричество, начаты ремонтные работы.

В свою очередь израильские самолеты возобновили нанесение ударов по объектам на севере Сектора Газа. Полиция Израиля задержала десятки участников беспорядков по всей стране, пишет Times of Israel.

В частности, в Мусмусе, недалеко от Хайфы, полиция арестовала 11 жителей за бросание камней, поджог шин и повреждение светофоров. Полиция использовала средства разгона массовых беспорядков. В Тель-Авиве задержали двух мужчин с ножами. В Беэр-Шеве были задержаны 13 человек.

Как сообщалось, Израиль начал атаку сектора Газа наземными силами при поддержке ВВС. Как заявил глава правительства еврейского государства, "последнее слово не было сказано".
Korrespondent
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