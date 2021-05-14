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14 мая 21, 17:53
В Израиле распространяется насилие между евреями и арабами
Израиль
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Межэтнические столкновения последних дней в Израиле создали глубокий раскол между двумя общинами, которые становятся все более и более радикальными.

"Межэтнические столкновения последних дней создали глубокий раскол между двумя общинами, которые становятся все более и более радикальными", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"Иерусалим, Лод, Хайфа, Акко: список смешанных городов, потрясенных столкновениями между евреями и арабами, удлинился. Запахло войной между мирными жителями. Насилие распространилось, породив обстановку начинающейся анархии. В одном месте арабские мятежники сожгли музей, зверски нападали на прохожих или автомобилистов, заблудившихся в неподходящем районе; в другом месте они поджигали рестораны и отели. Со своей стороны, еврейские хулиганы нападали на торговцев, совершали набеги и буйства и открывали огонь с намерением убивать. "Смерть арабам!" - кричали они. Ссоры и перепалки сталкивали два лагеря на фоне взаимной ненависти и гнева", - говорится в статье.

"В среду большой переполох на крупном израильском телеканале вызвала прямая трансляция линчевания в обеденное время. В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, израильтяне вытащили водителя-палестинца из его машины и с беспрецедентной жестокостью избили прямо на земле. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еврейские демонстранты пришли на битву с намерением штурмовать Яффо, арабскую часть Тель-Авива. В конце концов силы безопасности их разогнали", - описывает автор статьи.

"Вдохновители митинга обратились в социальные сети с просьбой "прийти с тем, что нужно, в том числе с оружием". Ведущую роль в этой мобилизации сыграла La Familia - крайне правая группа футбольных болельщиков израильского клуба "Бейтар Иерусалим", известная своими бесчинствами", - указывает журналист.

"(...) В виде зеркального ответа нападение того же типа произошло в Акко, (...) эпицентре вспышек арабского гнева на севере страны. Мятежники громили принадлежащую евреям недвижимость и подожгли полицейскую машину. Они избили камнями учителя-еврея, серьезно ранив его. По иронии судьбы молодой человек пытался воспрепятствовать участию своих учеников в антиарабской демонстрации", - комментирует Оберле.

"В Лоде по-прежнему неблагоприятная обстановка. Город пережил третью ночь столкновений. (...). "В обоих лагерях циркулирует много оружия", - беспокоится один еврейский житель. (...) Правительство ввело комендантский час в ночное время и направило подкрепление, состоящее в основном из пограничников, обычно дислоцированных на Западном берегу для подавления палестинцев и защиты поселенцев. У этих полицейских мало опыта работы с израильскими гражданами", - говорится в публикации.

"(...) Недавно было назначено верховное командование полиции. Его руководители колеблются в своих решениях, выбирая между твердостью и желанием умиротворения. Полиция явно опешила. Она потеряла контроль над ситуацией. Политический кризис не удается урегулировать с помощью правительственной команды, которой недолго осталось жить", - считает исследователь Дэвид Халфа.

"(...) Два театра военных действий, восстание израильских арабов и конфликт между ХАМАС и Израилем, накладываются на сплав национального и религиозного начала, - отмечает Дэвид Халфа. - Арабский сектор имеет сложносоставную идентичность. Она все больше и больше становится израильской, но при этом остается палестинской. Общественное мнение требует принятия ответственности за несправедливость и расширения участия государства. Арабский сектор также помнит войну 1948 года и поддерживает семейные связи на Западном берегу и в секторе Газе. В случае кризиса его идентичность склоняется к Палестине, однако без идеи об отделении".

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принимал противоречивые меры. За двенадцать лет своего правления государство мало инвестировало в арабский сектор. Невнимание власти создавало благоприятные условия для развития организованной преступности в смешанных городах, таких как Лод и Акко. В 2018 году Кнессет принял закон о том, что Израиль - национальное государство еврейского народа, который арабское израильское общественное мнение считает институциональным подтверждением второсортности их гражданства. Нетаньяху размахивал красной тряпкой, призывая арабов активнее участвовать в голосовании, чтобы мобилизовать нерешительных на каждых выборах, но на парламентских выборах 23 марта он изменил тактику голосования, чтобы завоевать расположение исламо-консерватора Мансура Аббаса, лидера партии РААМ (представляющей "Исламское движение"). С тех пор он действует в зависимости от обстоятельств, погрузившись в бурю", - говорится в публикации.

"Что касается лидера РААМ, которого обхаживали сначала премьер-министр, а затем и оппозиция, стремясь заручиться его поддержкой, но не предоставляя ему участия в будущем правительстве, то он приостановил переговоры. В четверг он сказал, что сожалеет о беспорядках и призвал к спокойствию. В ожидании гипотетического затишья межэтнические столкновения последних дней создали глубокий раскол между двумя общинами. Горячие головы радикализовались с обеих сторон", - резюмирует Тьерри Оберле.

Inopressa
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