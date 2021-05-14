Украинцы смогут путешествовать в Грецию – правила въезда

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины.

Чтобы въехать в страну, туристам из Украины необходимо:

- Предоставить справку о вакцинации на английском языке, которая завершена менее чем за 14 дней до въезда. Сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, либо сертификатом о перенесенной болезни.

Пункт о документах о вакцинации или его альтернативах обязательно распространяется на несовершеннолетних от пяти лет и старше.

Указанные выше документы для въезда подаются туристами персоналу греческой полиции или представителям Генерального секретариата гражданской защиты для проверки подлинности и обоснованности.





Воздушные, судоходные, автомобильные и железнодорожные транспортные компании обязаны проверить у туриста перед посадкой наличие у него необходимых документов. В случае, если у туриста их не будет, компания обязана репатриировать пассажира за собственные средства.