Украинцы смогут путешествовать в Грецию – правила въезда

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины.
Чтобы въехать в страну, туристам из Украины необходимо:- Заполнить перед поездкой форму уведомления о местонахождении пассажира PLF, после чего туристу будет выдан специальный QR-код, который будет использоваться для прохождения выборочного тестирования по прилету в Грецию.
- Предоставить справку о вакцинации на английском языке, которая завершена менее чем за 14 дней до въезда. Сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, либо сертификатом о перенесенной болезни.
Пункт о документах о вакцинации или его альтернативах обязательно распространяется на несовершеннолетних от пяти лет и старше.
Указанные выше документы для въезда подаются туристами персоналу греческой полиции или представителям Генерального секретариата гражданской защиты для проверки подлинности и обоснованности.
Воздушные, судоходные, автомобильные и железнодорожные транспортные компании обязаны проверить у туриста перед посадкой наличие у него необходимых документов. В случае, если у туриста их не будет, компания обязана репатриировать пассажира за собственные средства.