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16 мая 21, 19:35
После вакцинации случился тромбоз у жены брата Елизаветы ІІ
Великобритания
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Жену двоюродного брата Елизаветы ІІ вакцинировали AstraZeneca в начале года, а спустя какое-то время ее здоровье ухудшилось.

У принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц - жены двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II - диагностировали тромбоз. Об этом л ссылкой на близкий к принцессе источник сообщает The Sun в воскресенье, 16 мая.

Как пишет издание, 76-летняя принцесса получила инъекции вакцины AstraZeneca в начале года, однако спустя какое-то время ее состояние здоровья ухудшилось - врачи диагностировали тромбоз.

В то же время прямой связи между вакцинацией и появлением тромбов установить не удалось. Более месяца Рейбниц находится на домашнем лечении. При этом ее официальный представитель отказался комментировать состояние здоровья принцессы.

Напомним, что риск тромбоза от COVID-19 намного выше, чем от AstraZeneca. В ходе исследования доказано, что перенесенный коронавирус провоцирует образование тромбов, без воздействия вакцины.
Korrespondent
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