Совет ЕС обсудит ситуацию в Израиле

Совет ЕС собирается на срочное заседание из-за продолжающейся эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Внеочередное заседание состоится во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.





"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник",- написал он.





Боррель добавил, что в Совете Европейского Союза будут обсуждать, как можно наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия.





Между тем стало известно, что Израиль нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС. Также была уничтожена подземная инфраструктура боевиков. Бункер находился рядом с детсадом и мечетью.





Напомним, пару дней назад ХАМАС пригрозил бомбить Израиль месяцами. В свою очередь, в Израиле также не рассчитывают на скорое прекращение боевых действий. Израильская военная операция против ХАМАС "продолжается в полную силу" и займет время. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



