За неделю по Израилю выпущено 3150 ракет

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпущено 3 150 ракет, 460 упали в самом анклаве, десятки перехвачены. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в понедельник, 17 мая.





Отмечается, что в ночь на понедельник было выпущено 60 ракет.





"С 19:00 до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватывает порядка 90% снарядов", - говорится в сообщении.





Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС. Также была уничтожена подземная инфраструктура боевиков. Бункер находился рядом с детсадом и мечетью.



