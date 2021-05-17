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17 мая 21, 12:51
За неделю по Израилю выпущено 3150 ракет
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Прошедшей ночью число выпущенных радикалами ракет по территории Израиля снизилось. ЦАХАЛ бомбит дома лидеров ХАМАС.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпущено 3 150 ракет, 460 упали в самом анклаве, десятки перехвачены. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в понедельник, 17 мая.

Отмечается, что в ночь на понедельник было выпущено 60 ракет.

"С 19:00 до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватывает порядка 90% снарядов", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС. Также была уничтожена подземная инфраструктура боевиков. Бункер находился рядом с детсадом и мечетью.

Источник: https://korrespondent.net/
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