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17 мая 21, 12:57
В ФРГ заявили, что осталось достроить 80 км СП-2
СП-2
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По состоянию на 1 апреля оставалось построить 121 км газопровода. Сейчас немецкий дипломат говорит о 80 км.
Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил в понедельник, 17 мая, что для завершения проекта Северный поток-2 осталось уложить 80 км труб, пишет Интерфакс.

"Мы исходим из того, что газопровод будет построен", - сказал он.

Дипломат отметил, что для Германии это проект, который диверсифицирует энергетику.

По состоянию на 1 апреля Северный поток-2 был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. В РФ заявляют, что газопровод будет достроен в этом году.
 
В конце апреля к достройке газопровода присоединилось второе российское судно. Но в мае работы были заблокированы экологами. Ожидается, что они возобновятся летом.

Источник: https://korrespondent.net/
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