В ФРГ заявили, что осталось достроить 80 км СП-2

Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил в понедельник, 17 мая, что для завершения проекта Северный поток-2 осталось уложить 80 км труб, пишет Интерфакс.





"Мы исходим из того, что газопровод будет построен", - сказал он.





Дипломат отметил, что для Германии это проект, который диверсифицирует энергетику.





По состоянию на 1 апреля Северный поток-2 был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. В РФ заявляют, что газопровод будет достроен в этом году.

В конце апреля к достройке газопровода присоединилось второе российское судно. Но в мае работы были заблокированы экологами. Ожидается, что они возобновятся летом.



