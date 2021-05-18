Израиль продолжит атаковать ХАМАС - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам совещания с руководителями силовых ведомств, которое прошло в Тель-Авиве в понедельник, 17 мая, заявил, что нанесение ударов по объектам ХАМАС продолжится. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства в Twitter.





"Мы продолжим принимать все необходимые меры для восстановления спокойствия и обеспечения безопасности всех жителей Израиля", - отметил Нетаньяху.





При этом он рассказал о последних успехах израильской армии.





"Армия обороны Израиля делает это успешно: сегодня ликвидирован еще один крупный командир "Исламского джихада", мы нанесли удар по военно-морскому подразделению ХАМАС, продолжаем наносить удары по подземным коммуникациям ХАМАС и другим целям", - сообщил премьер.





В то же время газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник в официальных кругах информирует, что власти Израиля не планируют рассматривать вопрос прекращения огня по территории сектора Газа до четверга.





По данным издания, министр обороны еврейского государства Бени Ганц во время посещения армейских позиций на юге страны заявил офицерам, что им следует "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".





Как сообщалось, за неделю эскалации конфликта с Израилем в секторе Газа погибли 220 человек. Также в анклаве полностью разрушено более 800 жилых зданий, еще порядка 10 тысяч повреждены.





При этом с 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпущено 3150 ракет, порядка 90% из них перехватывает система ПВО Железный купол.



