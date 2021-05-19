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19 мая 21, 12:38
Интенсивность обстрелов Израиля упала
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За ночь радикалы выпустили по территории Израиля не более 50 ракет, авиация Израиля нанесла удары по 40 объектам.
Радикалы ХАМАС со вчерашнего вечера выпустили из сектора Газа по территории Израиля не менее 50 ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в среду, 19 мая.

"С 19:00 до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Всего с 10 мая по Израилю выпустили не менее 3 750 ракет, 550 из них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО Железный купол.

Также в ЦАХАЛ сообщают, что ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. 

Сообщается, что во время налета было поражено около 40 подземных объектов ХАМАС. 52 израильских истребителя-бомбардировщика применили примерно 120 высокоточных боеприпасов.

Источник: https://korrespondent.net/
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