Байден смягчает удар по СП-2

Джо Байден продолжает заигрывать с европейскими партнерами и ради этого даже готов отказаться от максимально жестких санкций против газопровода Северный поток-2. Нет, санкции, конечно, будут. Но не такие, как ожидали, например, в Украине. В обход которой и строит этот газопровод Российская федерация.





Дали заднюю





Администрация Байдена не будет вводить санкции против оператора газопровода Северный поток — 2 Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнига, пишет издание Axios со ссылкой на два источника.





По данным издания, в ближайшее время Госдепартамент направит в конгресс обязательный отчет с перечнем организаций, участвующих в строительстве газопровода. Там будет сказано, что Nord Stream 2 AG занимается деятельностью, подпадающей под санкции — но при этом Госдеп откажется от их применения, сославшись на национальные интересы США.





Как пишет Axios, администрация Байдена не будет накладывать санкции на оператора строительства, так как не хочет портить из-за газопровода отношения с Германией. Остановить строительство, как полагают в Белом доме, можно будет только наложив санкции на конечных потребителей газа в этой стране.





Корабли под ударом





При этом США наложат санкции на несколько российских кораблей, занимающихся строительством.





Госдепартамент предложит ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве и четырех связанных с ними компаний, пишет Politico со ссылкой на источники.





Предложение будет включено в отчет Госдепа, который будет направлен в Конгресс в среду, 19 мая.





Собеседники издания считают, что ограничительные меры против компаний, занимающихся строительством газопровода, задержат реализацию проекта.





Будет драка





Американская пресса уверена, что новый шаг администрации Байдена вызовет критику со стороны американских законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, могут подвергнуться санкциям в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, известном как PEESA.





Санкции против фирм, строящих или финансирующих трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из России в Германию, получили поддержку обеих партий в Конгрессе. Но администрация Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с правительством Германии, которое выступает за проект.





Главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что если сообщения об отказе от санкций подтвердятся, это будет свидетельствовать о том, что президент-демократ никогда не хотел предотвратить строительство трубопровода. Он является "российским проектом злонамеренного влияния, который угрожает усугубить энергетическую зависимость Европы от Москвы", сказал Маккол. "Если режиму Путина будет позволено достроить этот трубопровод, это произойдет лишь потому, что администрация Байдена решила допустить это", - заявил политик.





Противники проекта также рассчитывают на поддержку со стороны Германии: они ожидают, что немецкая партия Зеленые, которая выступает против Северного потока-2, получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.





"Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что поведение президента возмутительно. "Резкая риторика Байдена в отношении России ничего не стоит, если она не подкреплена действиями", - считает он".





Состояние потока





Сейчас Северный поток — 2 готов на 95%, полностью завершить проект планируется в сентябре.





Ранее Вашингтон несколько раз вводил санкционные ограничения против компаний, задействованных в строительстве — из-за этого многие из них выходили из проекта, а сам процесс приостанавливался.



