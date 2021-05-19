Северный полюс накрывает "Холодная война"

Сегодня в столице Исландии Рейкьявике началась встреча стран-участниц Арктического совета на уровне министров. На ней председательство на двухлетний период перейдет от Исландии к России.

Буквально накануне одна из стран совета – Дания, выразила свое беспокойство наращиванием военного присутствия РФ в Арктике.

"Мы заметили, что некоторые российские военные базы на северо-востоке, которые закрыли по окончанию холодной войны, открыты вновь. В основном они обладают оборонительным потенциалом, но некоторые имеют также наступательный. Кроме того, мы заметили повышенную активность в арктическом регионе", - заявил датский министр иностранных дел Еппе Куфуд на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

И в этом Данию поддерживает Вашингтон. "Соединённые Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты чувствительных ключевых объектов инфраструктуры в регионе", - говорится в заявлении Госдепа по результатам европейского турне Блинкена.

В американском ведомстве добавили, что США видят Арктику свободным от конфликтов регионом, где экономическое развитие достигается устойчивым образом, в частности, с уважением к окружающей среде и интересам коренных народов. Также Вашингтон приветствовал недавнюю инициативу Копенгагена инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Североатлантического региона и Арктики.

На первый взгляд Северный полюс планеты – это сплошной лед и ничего больше. Но все дело в том, что вследствие глобальных изменений климата воды Арктики стали более благоприятными для судоходства и разработки природных ресурсов.

Эта территория, например, очень богата углеводородами. По данным Геологической службы США, подо льдами залегает около 22% мировых неразведанных ресурсов нефти и газа. При этом 84% находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% - на суше в пределах Северного полярного круга. Последние оцениваются в десятки, а то и сотни триллионов долларов.

Помимо этого, с таянием морского льда возникают более короткие маршруты транспортировки товаров из Европы в Китай и к Западному побережью США через арктический Северный морской путь.

Кроме ресурсов и судоходства, Арктика имеет еще и важное военно-стратегическое значение. Она была сильно милитаризирована во времена холодной войны, поскольку США и Советский Союз находились там ближе всего друг к другу. С возобновлением холодной войны военно-стратегические интересы Вашингтона и Москвы ведут к новому витку геополитического конфликта.

Американцы внимательно отслеживают активность России в Арктике. Как заявили в Пентагоне, Вашингтон намерен отстаивать свои национальные интересы в этом регионе. Там опасаются "милитаризации Арктики".

"Мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов",- заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В "Арктической стратегии США" указываются три цели военного ведомства в Арктике: защита Америки, обеспечение свободы и открытости общих пространств и соперничество, когда оно необходимо для поддержания благоприятного баланса сил в регионе.

"Арктика является потенциальным коридором между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США для расширенного стратегического соперничества. Стратегические соперники могут пойти на злонамеренные или принудительные действия в Арктике для достижения своих целей в этих регионах", говорится в документе.

В Госдепе заявляют, что Россия создала новое арктическое командование, формирует арктические военные подразделения, восстанавливает инфраструктуру, оставшуюся со времен холодной войны, - порты и аэродромы, создает новую и объявила о планах развернуть систему С-400 на Кольском полуострове.

По факту РФ является самой большой приарктической страной. 20% ее территории лежит за Полярным кругом. В Сибири 12 судоходных рек впадают в Северный Ледовитый океан. Русский Север дает 20% российского экспорта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так прокомментировал претензии других стран на Арктику: "Москва знает о встревоженности Запада наращиванием российского военного присутствия в Арктике, однако давно известно, что это наша территория, это наша земля".

В России существует официальная стратегия в отношении Арктики. В ней несколько документов. Первый - "Об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года", закрепляет, что российское присутствие в этом регионе, в том числе и военное, должно постоянно увеличиваться.

Второй документ– "О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 года" определяет планы РФ на будущее. А они, например, предусматривают оснащение российской армии в районе Арктики новейшими видами вооружений и техники.

Во всех документах о будущем региона упоминается, что Россия будет развивать военную инфраструктуру, покупать новейшую технику и в целом "поддерживать уровень боевой готовности группировок войск". Необходимость защищать свои интересы в Арктике также зафиксирована в военной доктрине РФ.

О том, что Москва увеличивает военный потенциал, в частности, в Арктике, в марте заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

СПРАВКА

Арктический совет учрежден в 1996 году. В его состав входят восемь стран - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Основной целью организации является содействие сотрудничеству в регионе, особенно в вопросах защиты окружающей среды. Встречи министров проходят раз в два года. На саммите 19-20 мая в Рейкьявике председательство в совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.