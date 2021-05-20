Что известно о встрече Блинкена с Лавровым?

Во время переговоров в столице Исландии Рейкьявике 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "украинский вопрос".

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Во время переговоров Блинкен озвучил свою обеспокоенность из-за развертывания ВС РФ в границ с Украиной.

По его словам, в случае агрессивных действий против США и ее партнеров и союзников, последуют ответные действия. В то же время он подчеркнул, что Америка стремится к стабильным отношениям с РФ.

Также Блинкен выразил обеспокоенность действиями Кремля в отношении таких изданий как: "Голос Америки", "Свободная Европа/Радио Свобода", — которые считают в России "иноагентами".





При этом госсекретарь отметил свою обеспокоенность здоровьем заключенного оппозиционера Алексея Навального, а также рядом репрессий организаций оппозиции.





Со слов Лаврова, РФ готова обсуждать все вопросы, но с США у РФ сильно расходятся подходы к оценке и решению международной ситуации.





Напомним, что политолог, основатель консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун объяснил, как увеличение российских войск у границ с Украиной связанно с попыткой президента РФ Путина испытать президента США Байдена на прочность.





"Путин при Трампе чувствовал себя вольготно, мог реализовывать какие угодно планы. Он и реализовывал – те же вмешательства в выборы в ряде стран, попытки расколоть Евросоюз. Уверен, что заявления Байдена в стиле "Путин - убийца", что "он заплатит", будут иметь продолжение в виде новых санкций. А при Байдене они уже введены против РФ – и весьма существенные, - подчеркивает Максим Джигун. – И то, что российская пропаганда сейчас активно раздувает антиамериканские настроения, демонстрирует – Путин понимает, что Байден – не Трамп. И с ним хозяину Кремля будет непросто. Он уже пробует испытать Байдена на прочность. Та же эскалация у украинской границы в апреле – именно на это была направлена. Мы помним, что последовал звонок Байдена Путину, после чего российские войска хоть и частично, но – отошли. Посмотрим, к чему приведет их очная встреча, если она состоится. Это будет серьезное столкновение двух характеров. С позитивным для нас, надеюсь, исходом", - поясняет Максим Джигун.



