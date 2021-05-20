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20 мая 21, 13:12
Блинкен и Лавров обсудили вопрос Украины
Энтони Блинкен
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Накануне в Рейкьявике состоялась первая встреча госсекретаря Блинкена и Лаврова. Говорили, в том числе, о войсках РФ у границ Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Рейкьявике (Исландия) обсудили вопрос Украины, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" из-за скопления российских войск на границах и оккупированных территориях Украины.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и у нее, действий РФ против Голоса Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций", - сообщают в Госдепе.

Также Блинкен заявил о решимости президента Джо Байдена защищать граждан США и интересы страны в ответ на действия РФ, которые наносят вред американцам или их союзникам.

"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - говорится в сообщении.

Кроме того, на первой очной встрече Блинкен и Лавров обсудили двусторонние отношения и выразили готовность сотрудничать по ряду вопросов.

Источник: https://korrespondent.net/
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