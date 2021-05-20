Блинкен и Лавров обсудили вопрос Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Рейкьявике (Исландия) обсудили вопрос Украины, сообщает пресс-служба Госдепартамента.





Отмечается, что Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" из-за скопления российских войск на границах и оккупированных территориях Украины.





"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и у нее, действий РФ против Голоса Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций", - сообщают в Госдепе.





Также Блинкен заявил о решимости президента Джо Байдена защищать граждан США и интересы страны в ответ на действия РФ, которые наносят вред американцам или их союзникам.





"Секретарь четко заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям", - говорится в сообщении.





Кроме того, на первой очной встрече Блинкен и Лавров обсудили двусторонние отношения и выразили готовность сотрудничать по ряду вопросов.



