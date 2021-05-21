Перемирие Израиля и ХАМАС соблюдается

Вступившее в силу в ночь на пятницу, 21 мая, перемирие между Израилем и сектором Газа сохраняется. Об этом сообщил представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман, пишет The Jerusalem Post.





Он отметил, что с двух часов ночи по Израилю не было выпущено ни одной ракеты.





В связи с этим Израиль снял ограничения на передвижение по дорогам по периметру сектора Газа. Полиция запрещала движения в этих районах из-за угрозы обстрела радикалами ХАМАС.





С утра пятницы трассы между населенными пунктами по периметру границы с сектором Газа, начали открываться для движения в обе стороны.





Военный также сообщил, что армия в ближайшее время проведет анализ обстановки и решит, нужно ли снимать остальные ограничения.





Зильберман добавил, что большая часть армейских подразделений, передислоцированных к границе с Газой, пока еще находится там.





Как сообщалось, накануне вечером кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие.



