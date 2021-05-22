Третья мировая будет кибервойной. Силы сторон

Запад пережил уже массу кибератак, но как будто еще полностью не осознал всю серьезность происходящего.

Будет ли Третья мировая кибервойной?

От Германии до США

8 мая 2015 года пока канцлер Германии Ангела Меркель на торжественном мероприятии отмечала окончание Второй мировой войны, молодой хакер из России виртуально проник в ее офис в бундестаге - и взломал компьютер Меркель. Поддельные электронные письма, якобы отправленные Организацией Объединенных Наций, открыли ему доступ к IT-системам бундестага.

"Федеральному управлению уголовной полиции совместно со спецслужбами потребовалось пять лет, чтобы разоблачить хакера Дмитрия Бадина - сотрудника российской службы военной разведки ГРУ.

Недавно чрезвычайное положение объявили 17 штатов США: атака, осуществленная Dark Side, российской киберпреступной группировкой, парализовала снабжение нефтепродуктами восточного побережья через трубопровод Colonial Pipeline. На заправках для 50 млн жителей США не хватало топлива.

Практически исторической по масштабу можно назвать атаку на американского поставщика ИТ-услуг Solarwinds. Сейчас эту атаку считают крупнейшим случаем шпионажа за столетие. Об атаке стало известно лишь тогда, когда в декабре 2020 года тревогу забила частная охранная фирма - а не ведомства, отвечающие за киберзащиту. К тому времени хакеры уже проникли в сети министерства финансов и Госдепартамента США, а также ведомства, управляющего ядерным арсеналом Соединенных Штатов.

Хакеры = новые террористы





Достаточно ли хакерских атак на критическую инфраструктуру для того, чтобы Америка и НАТО объявили о необходимости совместной обороны, как они сделали это после террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году?





“Конечно, нет, по крайней мере, пока. Но одно можно сказать наверняка: Третья мировая война будет происходить не "на суше, в море и в воздухе", а виртуально в киберпространстве - без танков и грохота пушек", - считает немецкий политик Гюнтер Эттингер.





Среди мировых кибердержав Иран играет во второй лиге, в первой наряду с Соединенными Штатами находятся Китай, Россия и Израиль.





Россия, безусловно, является самой мощной из ведущих кибердержав, уверена Эттингер.





А что делает Европейский Союз, спрашивает политик? На период с 2021 по 2027 годы он запускает программу безопасности стоимостью всего 1,5 млрд евро. Получается, что на год выделяется 230 млн евро, что, учитывая наличие 27 государств-членов, меньше 10 млн евро на страну. Для поддержки стран-участниц предусмотрен также центр компетенции в области кибербезопасности с 57 сотрудниками.





“Секретные киберармии Москвы и Пекина, - заключает Эттингер, - должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота".