Третья мировая будет кибервойной. Силы сторон

Запад пережил уже массу кибератак, но как будто еще полностью не осознал всю серьезность происходящего.
Будет ли Третья мировая кибервойной?
От Германии до США
8 мая 2015 года пока канцлер Германии Ангела Меркель на торжественном мероприятии отмечала окончание Второй мировой войны, молодой хакер из России виртуально проник в ее офис в бундестаге - и взломал компьютер Меркель. Поддельные электронные письма, якобы отправленные Организацией Объединенных Наций, открыли ему доступ к IT-системам бундестага.
"Федеральному управлению уголовной полиции совместно со спецслужбами потребовалось пять лет, чтобы разоблачить хакера Дмитрия Бадина - сотрудника российской службы военной разведки ГРУ.
Недавно чрезвычайное положение объявили 17 штатов США: атака, осуществленная Dark Side, российской киберпреступной группировкой, парализовала снабжение нефтепродуктами восточного побережья через трубопровод Colonial Pipeline. На заправках для 50 млн жителей США не хватало топлива.
Практически исторической по масштабу можно назвать атаку на американского поставщика ИТ-услуг Solarwinds. Сейчас эту атаку считают крупнейшим случаем шпионажа за столетие. Об атаке стало известно лишь тогда, когда в декабре 2020 года тревогу забила частная охранная фирма - а не ведомства, отвечающие за киберзащиту. К тому времени хакеры уже проникли в сети министерства финансов и Госдепартамента США, а также ведомства, управляющего ядерным арсеналом Соединенных Штатов.