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22 мая 21, 09:32
США ввели санкции против судов "Северного потока-2"
Северный поток-2
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2"

Под санкции попали 13 судов.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
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