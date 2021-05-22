США ввели санкции против судов "Северного потока-2"

Под санкции попали 13 судов.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".