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22 мая 21, 13:35
В черный список США по Севпотоку-2 вошли 13 судов
судно
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США ввели санкции против трех российских организаций и 13 судов, которые задействованы в строительстве трубопровода СП-2.
Министерство финансов США расширило санкционный список по проекту Северный поток-2, внеся в него три российские компании и 13 судов. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства вечером в пятницу, 21 мая.

Так, в "черный" список Минфина добавлены Федеральное государственное бюджетное учреждение Морская спасательная служба (та ее деятельность, которая связана со строительством газопроводов СП-2 и Турецкий поток), ООО Мортранссервис и АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

При этом компания ООО Коксохимтранс, которая уже находится под санкциями в связи с ситуацией в Украине, внесена и в перечень по СП-2.

Кроме того, под ограничительные меры попали 13 российских судов, в частности Академик Черский, Артемис оффшор, Бахтемир, Балтийский исследователь, Финвал, Капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, Спасатель Карев, Умка, Владислав Стрижов и Юрий Топчев.

Напомним, накануне Верховная Рада обратилась к США с призывом ввести санкции против участников проекта СП-2 на фоне отказа Белого дома вносить в санкционный список компанию-оператор проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.

Источник: https://korrespondent.net/
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