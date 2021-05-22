В черный список США по Севпотоку-2 вошли 13 судов

Министерство финансов США расширило санкционный список по проекту Северный поток-2, внеся в него три российские компании и 13 судов. Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства вечером в пятницу, 21 мая.





Так, в "черный" список Минфина добавлены Федеральное государственное бюджетное учреждение Морская спасательная служба (та ее деятельность, которая связана со строительством газопроводов СП-2 и Турецкий поток), ООО Мортранссервис и АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.





При этом компания ООО Коксохимтранс, которая уже находится под санкциями в связи с ситуацией в Украине, внесена и в перечень по СП-2.





Кроме того, под ограничительные меры попали 13 российских судов, в частности Академик Черский, Артемис оффшор, Бахтемир, Балтийский исследователь, Финвал, Капитан Беклемишев, Мурман, Нарвал, Сивуч, Спасатель Карев, Умка, Владислав Стрижов и Юрий Топчев.





Напомним, накануне Верховная Рада обратилась к США с призывом ввести санкции против участников проекта СП-2 на фоне отказа Белого дома вносить в санкционный список компанию-оператор проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.



