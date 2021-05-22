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22 мая 21, 13:36
Кремль отреагировал на новые украинские санкции
Кремль
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Скажутся ли негативно новые меры на процессе согласования встречи Зеленского и Путина, в Москве не уточнили.
Решение официального Киева ввести ограничительные меры против российских граждан и компаний не соответствует процессу подготовки встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", - отметил Песков.

При этом он не уточнил, скажутся ли новые украинские санкции негативно на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.

Напомним, накануне Зеленский запустил бессрочные санкции против главарей так называемых "ДНР" Дениса Пушилина, "ЛНР" Леонида Пасечника, а также "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Кроме того, в санкционный список попали 674 человека, среди которых есть "воры в законе" и криминальные авторитеты, и 138 компаний, включая российские телеканалы.

Источник: https://korrespondent.net/
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