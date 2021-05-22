Песков о санкциях США: Все как всегда

В действиях США, объявивших о внесении в санкционный список ряда российских компаний и судов, задействованных в строительстве газопровода СП-2, следует разобраться. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Интерфаксу.





При этом Песков не выразил удивления действиями Штатов.





"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - отметил он.





В то же время на вопрос о том, как такой шаг Белого дома повлияет на решение Москвы по поводу встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, Песков ответил: "Посмотрим, как нам лучше будет".





Напомним, Минфин США объявил о введении ограничительных мер против трех российских компаний и 13 судов из РФ, причастных к строительству Севпотока-2.



