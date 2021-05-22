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22 мая 21, 13:44
В сектор Газа доставили первые партии гуманитарки
сектор Газа
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Во время боевых действий более 100 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома. Почти 800 тысяч человек не имели доступа к воде.
В сектор Газа прибыли первые автомобильные колонны с гуманитарной помощью после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинскими радикалами из движения ХАМАС. Об этом сообщает ВВС в субботу, 22 мая.

Указано, что грузовики различных благотворительных организаций, среди которых и связанные с ООН, начали доставлять в Газу лекарства, продукты питания и топливо после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.

По данным ЮНИСЕФ, во время боевых действий более 100 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома на территории, контролируемой группировкой ХАМАС, и почти 800 тысяч человек не имели доступа к воде.

"На восстановление ущерба, причиненного менее чем за две недели, потребуются годы, если не десятилетия", – сказал Фабрицио Карбони, директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку.

Напомним, за время эскалации конфликта с Израилем в секторе Газа полностью разрушено более 800 жилых зданий, еще порядка 10 тысяч повреждены.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что ХАМАС нанесен тяжелый урон и он "отброшен на годы назад".

Источник: https://korrespondent.net/
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