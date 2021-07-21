США и ФРГ готовы объявить о сделке по СП-2

Власти Соединенных Штатов Америки и Германии пришли к соглашению по проекту строительства газопровода Северный поток-2. О сделке объявят 21 июля. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, опубликованном во вторник, 20 июля.





Согласно данным источников издания, стороны договорились, что Вашингтон изменит свою позицию относительно СП-2, а Берлин в ответ возьмет на себя ряд обязательств в отношении Украины.





"Администрация Байдена отвергнет давнее сопротивление Вашингтона газопроводу Северный поток-2, изменив политику США и положив таким образом конец многолетним спекуляциям по поводу судьбы проекта, который стал доминирующим в прогнозах европейского энергетического сектора. Германия, в соответствии с соглашением, согласится помочь Украине в энергетических проектах и дипломатии", - говорится в материале газеты.





На эту информацию уже отреагировал сенатор-республиканец Тед Круз, который регулярно оказывает давление на администрацию президента США Джо Байдена из-за СП-2.





"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - заявил он.





Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии готовы на более тесное экономическое сотрудничество с Украиной ради заключения сделки с США по Севпотоку-2.





В то же время президент США Джо Байден заявил, что продолжает выступать против газопровода СП-2, поскольку рассматривает его как геополитический проект Кремля.



