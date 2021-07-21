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21 июля 21, 12:09
США и ФРГ готовы объявить о сделке по СП-2
Байден,Меркель,
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Результаты переговоров США и Германии по российскому газопроводу станут известны 21 июля, утверждают журналисты.
Власти Соединенных Штатов Америки и Германии пришли к соглашению по проекту строительства газопровода Северный поток-2. О сделке объявят 21 июля. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, опубликованном во вторник, 20 июля.

Согласно данным источников издания, стороны договорились, что Вашингтон изменит свою позицию относительно СП-2, а Берлин в ответ возьмет на себя ряд обязательств в отношении Украины.

"Администрация Байдена отвергнет давнее сопротивление Вашингтона газопроводу Северный поток-2, изменив политику США и положив таким образом конец многолетним спекуляциям по поводу судьбы проекта, который стал доминирующим в прогнозах европейского энергетического сектора. Германия, в соответствии с соглашением, согласится помочь Украине в энергетических проектах и дипломатии", - говорится в материале газеты.

На эту информацию уже отреагировал сенатор-республиканец Тед Круз, который регулярно оказывает давление на администрацию президента США Джо Байдена из-за СП-2.

"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии готовы на более тесное экономическое сотрудничество с Украиной ради заключения сделки с США по Севпотоку-2.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что продолжает выступать против газопровода СП-2, поскольку рассматривает его как геополитический проект Кремля.

Источник: https://korrespondent.net/
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