Глава ВОЗ озвучил цели по COVID-вакцинации

Если к концу 2021 года удастся привить от коронавируса 40% населения каждой страны, мир сможет остановить пандемию. Такой прогноз озвучил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в среду, 21 июля, в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.





"Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% населения до конца этого года и 70% - к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику", - уточнил Гебрейесус.





В то же время глава ВОЗ предупредил, что чем больше распространяется коронавирус, тем больше его вариантов, даже более опасных, чем Дельта, появится.





"И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - отметил он и добавил, что пандемия - это испытание, с которым мир пока не справляется.



