Регулятор ЕС проверяет французскую вакцину от коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник, 20 июля, приступило к проверке вакцины от коронавируса Vidprevtyn производства французской компании Sanofi Pasteur. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на ЕМА.





"Комитет по применению лекарственных средств ЕМА запустил последовательную экспертизу вакцины Vidprevtyn против COVID-19, разработанной Sanofi Pasteur", - говорится в сообщении регулятора.





Отмечается, что процедура стартовала, поскольку компания получила и предоставила ЕМА первые результаты лабораторных исследований и клинических испытаний среди взрослых.





Как информирует издание, далее французская компания сможет подать в ЕМА официальный запрос на одобрение своей вакцины.





Напомним, на сегодняшний день регулятор ЕС одобрил четыре вакцины от коронавируса - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Поскольку с применением последних двух препаратов возникают трудности, в большинстве стран их применяют для вакцинации только определенных групп населения.



