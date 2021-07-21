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21 июля 21, 12:17
Брэнсон поздравил Безоса с полетом в космос
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Также свои поздравления обнародовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Миллиардер Ричард Брэнсон, который недавно осуществил первый "туристический" суборбитальный полет, поздравил коллегу Джеффа Безоса с успешным полетом в космос. Об этом он написал во вторник, 20 июля, на своей странице в Twitter.

"Молодцы, BlueOrigin, Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер! Впечатляюще! Наилучшие пожелания от меня и всей команды Virgin Galactic", - говорится в сообщении.

Также свои поздравления обнародовало в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Поздравляем команду Blue Origin с первым полетом New Shepard с пассажирами на борту. Мы с нетерпением ждем будущих полетов с исследователями и грузами технологий, созданных при поддержке NASA, на борту", - отметили в NASA.

Напомним, накануне Blue Origin осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с четырьмя пассажирами на борту: Джеффом Безосом, его братом Марком, 82-летней пилотом Уолли Фанк, а также 18-летним Оливером Дейменом из Нидерландов.

Весь полет - от старта до приземления - занял чуть меньше 11 минут.

Источник: https://korrespondent.net/
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