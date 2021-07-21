Брэнсон поздравил Безоса с полетом в космос

Миллиардер Ричард Брэнсон, который недавно осуществил первый "туристический" суборбитальный полет, поздравил коллегу Джеффа Безоса с успешным полетом в космос. Об этом он написал во вторник, 20 июля, на своей странице в Twitter.





"Молодцы, BlueOrigin, Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер! Впечатляюще! Наилучшие пожелания от меня и всей команды Virgin Galactic", - говорится в сообщении.





Также свои поздравления обнародовало в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).





"Поздравляем команду Blue Origin с первым полетом New Shepard с пассажирами на борту. Мы с нетерпением ждем будущих полетов с исследователями и грузами технологий, созданных при поддержке NASA, на борту", - отметили в NASA.





Напомним, накануне Blue Origin осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с четырьмя пассажирами на борту: Джеффом Безосом, его братом Марком, 82-летней пилотом Уолли Фанк, а также 18-летним Оливером Дейменом из Нидерландов.





Весь полет - от старта до приземления - занял чуть меньше 11 минут.



